ABBM'den, “Suriyeli Sığınmacılar” Konferansı

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavcan konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Başak Yavcan, öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, ‘göç nedir', ‘göçe zorlayan sebepler nelerdir?', ‘Sadece zorunlu göç mü vardır?', ‘Türkiye ve Avrupa'da mevcut mülteci sayısı', ‘Mülteci konusunda AB ve Türkiye'nin karşılıklı beklentileri nelerdir?', ‘AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)' gibi konularda bilgiler verdi.

Doç. Dr. Yavcan, konferansın soru-cevap bölümünden sonra verilen kokteylde de öğrencilerin sorularına detaylı cevaplar verdi. Konferans sonunda ayrıca katılımcılara, ABBM Koordinatörlüğü tarafından AB'yi tanıtıcı yayınlar dağıtıldı.