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Aç kalan domuz sürüsü karayoluna indi

Erzurum Köprüköy karayolu Dumankaya köyü mevkinde 20’ye yakın domuz sürüsü yola indi.

Erzurum Köprüköy karayolu Dumankaya köyü mevkinde 20'ye yakın domuz sürüsü yola indi.


Doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Köprüköy Erzurum karayolu üzerinde bulunan Dumankaya köyü mevkine inen onlarca yaban domuzu yiyecek ararken o anlar aracını yolun sağ tarafına park eden bir köylü vatandaş tarafından kaydedildi.


Köylü vatandaşın kendilerine bağırarak yaklaştığını fark eden domuz sürüsü kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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