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Açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı

Erzurum’da bir vatandaş açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı.

Erzurum'da bir vatandaş açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı.


Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kenan Çinici, gece yarısı iş yerine gitmek için yola çıktı. İş yerine geldiğinde Çinici, konteynerlerin içinden ses geldiğini fark etti. Konteynerin içine bakan Çinici, açlıktan ölmek üzere olan şahini ve 3 ölmüş kuşu buldu. Şahinin yaralı olduğunu anlayan Çinici, kuşu alarak iş yerinde besledi.


Kenan Çinici, “Dün gece çalıştığım iş yerinde kapalı olması gereken bir konteynerin içinde ölmüş olan üç kardeşiyle beraber buldum. Diğerleri ölmüştü sadece bu canlıydı. Orada bıraksak açlıktan ölecekti, dışarıya bıraksak yaralı olduğu için uçamıyordu. Bende alıp misafir ettim kendisini. Yetkililere teslim edeceğiz. Beslenme olarak ilk önce ekmek verdik yemedi, daha sonra çiğ tavuk verdik onu yedi. Ne yer ne içer konusunda bilgili olmadığımız için çok da fazla üstüne gitmedik” diye konuştu.

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