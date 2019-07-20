AÇSH Bakan Yardımcısı Koca, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Çeşitli toplantı ve çalışmalara katılmak üzere Erzurum'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş'tan kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AÇSH Bakan Yardımcısı Koca, ayrıca Sivas' ta düzenlenen Gençler Halter Şampiyonasında Erzurum'un spordaki çıtasını zirveye taşıyarak, Türkiye ikinciliğini elde eden Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde kalan Erhan Kayabaş'ı kabul ederek, altın hediye etti.

Kayabaş ile yakından ilgilenip, bir süre sohbet eden AÇSH Bakan Yardımcısı Koca, Kayabaş'tan eğitimini aksatmamasını istedi.

Koca şunları söyledi:

“Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı çocuğumuzu kutluyorum. Eğitimini asla ihmal etmeyeceksin. Eğitiminden kopmayacaksın, bunun yanında sporunu da yapacaksın. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırıyor.”

Kayabaş ise Bakan Yardımcısı Koca'ya teşekkür ederek, hedefinin Türkiye şampiyonluğu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda eğitim almak olduğunu söyledi.

İlbaş ise 102 kilogramda şampiyonaya katılan Kayabaş'ın , 118 kilogram koparmada, 130 kg silkme olmak üzere toplamda 248 kilogram kaldırarak, Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandığını hatırlatarak, bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici de hazır bulundu.