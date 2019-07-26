AÇSH ETÜ işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi binasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakmak, toplumun dezavantajlı kesimlerine hitap eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle işbirliği yapmayı önemsediklerini söyledi.

Psikoloji bölümü öğrencilerinin yapılan işbirliğiyle pratik yapma imkanı bulacağını belirten Çakmak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önemli hizmetlere imza attığını ifade etti.

Koruma ve bakım altındaki dezavantajlı kesimin psikolojik açıdan destelenmesi açısından protokolün önemli olduğunu belirten Çakmak, kurumla işbirliğinin farklı alanlarla da devam edeceğini söyledi.

İlbaş ise protokolün önemine değinerek, psikoloji öğrencilerinin kurumda staj yaparak hem kuruma katma değer üreteceğini hem de mesleki deneyimlerinin artacağını belirterek, Rektör Çakmak ve Psikoloji Öğretim Üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çakmak ve İlbaş işbirliği protokolünü imzaladı.