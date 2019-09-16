AÇSH İl Müdürlüğünde, yeni eğitim öğretim dönemi istişare toplantısı

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Aziziye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, Şube Müdürleri Cevat Çimen, Bekir Gezer, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Vehbi Efendi Camii İmam Hatibi Ömer Daşdan, Yurt Ay Der Başkanı Yunus Uzun, Sağlık İş Sendikası Başkanı Cihat Çoruh, Eğitim Yöneticileri Derneği İl Başkanı Çetin Şengül, Olimpik Hazırlık Merkezi İl Koordinatörü Murat Tanas, İlçe Halk Eğitim Müdürü Harun Ilıcalı, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Züküf Yılmaz ve Okul Müdürleri Adnan Selvitopu, Eren Kutlu Yılmaz, Mustafa Albayrak, Ayhan Yanık, Hüseyin Aydın, Nesimi Güngör, Zafer Kofoğlu, Öztürk Bastem, Yasemin Calp, ÇEKOM Müdür Yardımcıları Tayfun Şengül ve Aziziye SHM Müdürü Muhsin Aslan ve çocuklar katıldı.

Toplantı Vehdi Efendi Cami İmamı Ömer Daşdan'ın Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra söz alan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim döneminde kurumlar arası koordinasyonun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, koruma ve bakım altındaki çocukların yetenekleri alanında yönlendirilmesi açısından eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan kurum yöneticilerine teşekkür eden İlbaş, “Yarınlarımızın teminatı sevgili yavrularımız değerli öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecek ve bilgi çağına damgasını vuracak bu beyinlere öğretmenlerimiz yön verecektir. Bu açıdan çocuklarımızın eğitimlerini çok önemsiyoruz, okul başarılarının yanında müftülüklerimizden dini eğitim almalarıda bizler için çok önemli, bu açıdan böylesine önemli bir toplantıyı düzenledik. Çocuklarımıza önemli imkanlar sağlıyoruz, sosyal sportif ve kültürel alanda gelişmelerini sağlamak için yoğun gayret içerisindeyiz. Toplantımıza iştirak eden ve kurum çalışmalarımıza destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas ise ilçedeki okullarla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarımız okula başlamadan önce okullara ziyaretlerimiz gerçekleştirdik, eğitim öğretim hizmetleri sürerken okullarımıza ziyaretlerimiz devam edecektir. Okul ve Kurum İlişkilerimiz kurum yönetiminin seçkin kadrosuyla kurum öğretmelerimiz etkin zaman planlaması ile çocuklarımızın okula olumlu öğrenme tutumları ile güdülenmiş şekilde gitmelerini de sağlayacaktır. Yıllar önce yetiştirme yurdunda çalışmaya başladım, o zamanla bugünkü imkanlar arasında büyük farklar var, O yıllar iş adamlarından yardım toplayarak çocuklarımızın bakımını sağlıyorduk ancak son yıllarda çocuklarımıza büyük imkanlar sağlandı. Toplantımıza katılan tüm yöneticilerimize teşekkür ederim.”

Toplantı okul müdürlerinin görüş ve önerileri ile devam etti. Toplantı sonunda Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesi için dua etti.

Daha sonra Atatürk Çocuk Evlerini ziyaret eden okul müdürleri, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çocuk evlerinin imkanlarının her geçen gün gelişmesinin sosyal hizmet alanındaki başarıdan kaynaklandığını ifade ettiler.