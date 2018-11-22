AÇSH İl Müdürlüğünden Mevlid-i Nebi programı

İbrahim Erkal Kültür Merkezinde AÇSH İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklar tarafından düzenlenen etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, kamu kurum yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan görme ve işitme engelli Berna Deligöz'ün Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra söz alan AÇSH İl Müdürü İlbaş, Mevlid i Nebi Haftasında bu yıl Peygamberimiz ve Gençlik' teması ele alındığını ifade etti.

Gençliğin önemine değinen İlbaş, ‘' Bir millet için gençlik hazinedir. Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin eğitimine bağlıdır. Gençlerin eğitimine ve öğretimine çağın gelişen şartlarını da göz önünde bulundurarak önem veren milletler, daima yükselmişler ve dünyada söz sahibi olmuşlardır. Bir ülkenin geleceği, gençliğin alacağı iyi bir eğitime, kültüre, ahlaka, edep ve terbiyeye bağlıdır. Bir milletin büyüklüğü ve gücü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı, basîretli, faziletli, bilgili, iffetli, haysiyetli, kendine güvenen, imanlı ve azimli gençlerin sayısı ile doğrudan orantılıdır. Peygamberimiz de kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce nezih bir gençlik dönemi geçirmiştir. Çevresinde “Muhammedü'l-emîn” yani “Güvenilir Muhammed” lakabıyla tanınan Peygamberimize, ilk inananlar da gençlerdir. Onun dürüst, erdemli, insaflı ve adaletli kişiliği, gençlerin en büyük güvencesi olmuştur. Gençler önemli mücadelelerin içerisinde yer almışlardır. Peygamberimiz “Şüphesiz ki Allah, nefsine tabi olmayan, haktan sapmayan genci sever” buyurmaktadır. Sizler de bugün, tıpkı genç sahabiler gibi, ömür sermayesinin en bereketli yıllarını yaşıyorsunuz. Çevrenizi saran aldatıcı, oyalayıcı, hakikatten uzaklaştırıcı nice sahte davet olsa da imanın gücüne, ibadetin şevkine ve ahlâkın zenginliğine daima güvenmelisiniz. Gençlik enerjinizi, Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalı, Peygamberimizi rehber ve model almalıyız. Çünkü yeryüzünde, iyiliği hâkim kılacak ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulacak olan sizlersiniz. Bu aziz vatanın, milletin, ümmet-i Muhammed'in filizlenen umudu sizlersiniz. Rabbimizin sevdiği gençler olmanızı ümit ediyorum'' dedi.

20 Kasım Çocuk Hakları günü konusunda da açıklamalarda bulunan İlbaş, ‘' Öte yandan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü bu hafta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çocuklarımızın yaşam standardının yükselmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Çocuklar yarının umudu, geleceğimizin mirasçılarıdır. Çocukları ihmal eden, değersiz ve küçük gören milletler dağılmaya yok olmaya mahkumdur. Çocukların zihinsel, ahlaksal ve bedensel gelişimine yeteri kadar önem verilmesi toplumların ilerleme düzeyini gösterir. Bu bağlamda çocuğun aile ve toplumdaki yerini, sorumluluklarını ve haklarını belirleyen onun duygusal, sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilememek için önlemler alan, insan haklarının bir parçası olan çocuk haklarına dair sözleşme dünyada 193 ülke tarafından imzalanmıştır. Sözleşmeye dair maddelerle toplumda bu duyarlılığı oluşturmak, bilgilendirmek ve çocuğa gereken değeri vermek için çocuk hakları her yıl 20 Kasım'da kutlanmaktadır. Ayrıca bu vesileyle tüm çocuklarımızın dünya çocuk hakları gününü kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bu programın hazırlanmasında emeği geçen il müftülüğümüze, Büyükşehir Belediyemize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum'' diye konuştu.

Daha sonra söz alan İl Müftüsü Sula, Hazreti Peygamber'in doğumunun insanlık için çok önemli olduğunu vurguladı.

Sula, herkesin Hazreti Peygamber'in(S.A.V) hayatını örnek almasını, onun hayatı gibi bir hayat yaşaması gerektiğini söyledi.

İnsanların Allah'ın müjdelediği cennete ulaşması için doğum ile ölüm arasındaki süreci çok iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan Sula, Mevlid-i Nebi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl müdürlüğüne böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Peygamberimizi anlamanın önemine değinen Sekmen, Mevlidi Haftasını kutladı.

Etkinlikte ayrıca AÇSH İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklar Mevlidi Nebi programı kapsamında ilgili şiirler ve tiyatro gösterilerine yer verildi.

AÇSH İl Müdürü İlbaş, çocuklarla birlikte ilahi seslendirdi.

Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik büyük beğeni topladı. Koruma ve bakım altında kalan çocukların düzenlediği şiir programı ve gösteri izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlik, programı hazırlayan çalışanlara teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.