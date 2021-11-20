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Adalet Bakanı Gül, şehit ailelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum’da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Bakan Gül, şehit polis memuru Abdulkadir Güngör, Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailelerini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

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