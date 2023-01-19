Adem Yurdagül ile MHP Erzurum, sahada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Erzurum'a il başkanı olarak görevlendirilen Adem Yurdagül ve teşkilatı saha ziyaretlerine başladı. Kamu kurum kuruluş ve STK'lar ile her gün bir araya gelen Yurdagül, esnaf ziyaretlerini de unutmuyor. “Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmayacaklarını söyleyen il başkanı Yurdagül, seçim sürecine biz uzun zamandır hazırlanıyoruz, partimize gönül vermiş ya da vermemiş her bir vatandaşımıza ulaşacak, dertleriyle dertlenip, taleplerini toplayacağız. Halkımız bizi sürekli karşısında görecek. Oturduğumuz koltuğun, temsil ettiğimiz davanın, hakkı ve gereği neyse onu yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi dava ve Türkiye Partisidir, Erzurum Türkiye Yüzyılı için büyük kazanımlar elde edecek kadim bir şehirdir. Bizler bu davanın neferleri olarak ev - ev, dükkan - dükkan gezecek davamızı hedeflerimizi vatandaşımızla paylaşacağız.”

STK'larımız ve teşkilatımız bizim sacayaklarımız

Geçmişten günümüze bu davaya gönül vermiş her bir arkadaşımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Şehrimizin en önemli sacayaklarından biri olan STK'larımız ve temsilcileriyle ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Gerek STK'lar, gerekse de teşkilat ve Ülkü Ocakları birimlerimizin yürüdüğümüz bu yolda bizlere verdiği destek çok büyük. Onlarla yol yürümek bizler için bir gurur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Vatandaşımız Cumhur İttifakına güveniyor

Saha ziyaretleri çerçevesinde esnafları dinleyen Başkan Yurdagül, bizim için sokaklarda gezmek, vatandaşımızla hemhal olmak büyük mutluluk. Şehrin nabzını tutacağımız en önemli yerler sahalar. Araştırma şirketlerinin girmediği yerlere bile gidiyor, vatandaşımızın çayını içiyoruz. Görüyoruz ki vatandaş Türkiye'nin ittifakı Cumhur İttifakına inanıyor ve güveniyor. Bu bizi daha çok motive ediyor. Halkın teveccühüne layık olmak için daha çok çalışmamıza sebep oluyor.

Gücümüzü halkımızın güveninden alıyoruz

İl başkanı Adem Yurdagül, gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine değinerek, “bizler Erzurum sevdalıları olarak, çalışma gücümüzü halkımızın güveninden alıyoruz. Elini sıktığımız büyüklerimizin, dertlerini dinlediğimiz esnafımızın, geleceklerini konuştuğumuz genç kardeşlerimizin, bizlerden beklentileri var. Erzurum'dan beklentileri var. Bizler bu yola baş koymuş olan neferler olarak, onların isteklerini karşılıksız bırakamayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her gün dışarıda, her gün vatandaşımızın yanında olacağız. Rabbim bizleri önce kendine, sonrada onlara mahcup etmesin” dedi.