Adeta cennetten bir köşe Uzundere Yedigöller ziyaretçilerini bekliyor

Cennetten bir köşe Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesinde bulunan Yedigöller ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Erzurum'un bir çok yeri yeşile büründü. Yüksek rakımlardaki Kar sularının berraklığı, temizliği doğadaki bir çok gölde görsel şölen sunuyor. Uzundere İlçesinde bulunan Yedigöller de bu göllerden sadece biri. Adeta cennetten bir köşe olarak ziyaret edenleri büyülemeye devam ediyor.

Turizm sezonu açıldı

Yedigöller de bulunan tesisler binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamak için hali hazırda bekliyor. Yılda yüz binlerce turist bu bölgeyi ziyaret ediyor. Tortum Gölünde biriken sular Tortum Şelalesini, Tortum Şelalesinden düşen sular ise Yedigölü besliyor.

Suyun berraklığı ve içerisinde bulunan kırmızı benekli doğal alabalık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar ve doğa meraklıları Uzundere ilçesine akın ediyor. Yedigöller kıyısında bulunan piknik alanları, alabalık tesisleri doğal ve lezzetli beslenme imkanı sunuyor. Henüz tam olarak keşfedilmeyen bu bölge gün geçtikçe tanınmaya devam ediyor. Ziyaret edenler sosyal medya hesaplarında kartpostallık görüntüler paylaşıyor.