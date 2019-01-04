Adliyede adil olmayı anlattılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen Gençlik ve Spor Akademisi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Kazım Karabekir Stadyumu soyunma odalarında yapılmakta olan futbol , değerler eğitimi, kitap okuma halkaları ile robotik kodlama eğitimlerinden oluşan projede değerler eğitiminde farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Değerler Atölyesi kapsamında Adil Olma konusu Bölge İdare Mahkemesi mahkeme salonunda içerisinde Afgan öğrencilerin de olduğu gençlere anlatılarak etkileyici mesajlar ortaya çıkması sağlandı.

MUSTAFA ÇETİN'DEN GENÇLERE NASİHATLER

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ile Başsavcı Ünal Birgül'ün de çocuklarla buluştuğu söyleşide iyi bir insan olmanın önemi anlatan Çetin; Mahkemelerin sadece suç işlendiğinde değil devlet aracılığıyla hak aranacak merciler olduğunun önemini vurguladı. Devletimiz için bulunduğumuz konumda en iyisini yapmamız gerektiğini söyleyen Çetin, çocuklara ilgi alanları doğrultusunda başarılı olmaları için çok çalışmaları gerektiğini anlattı.

GÖNÜLLÜ HAKİM STAJYER ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllülerinden Hakim Stajyerler çocuklarla buluşarak mahkeme salonunda güzel bir söyleşiye imza attı. Çocuklara Adalet ile ilgili anlatım yapan gönüllüler Hz Ömer'in adaletinden kıssalar anlatıp , kanunlar hakkında çocuklara bilgi verdi.

Soru cevap kısmında çocukların sorularına cevap veren gönüllüler, ayrıca çocuklara gelecek adına hedef belirlemenin öneminden ve bu hedef doğrultusunda çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

PROJEMİZ İNŞA İÇİN

Gençlik ve Spor Akademisi proje yürütücüleri Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Ahmet Efe Değerler Atölyesinde yerinde anlatım yaparak çocuklara etki gücünün artmasını planladıklarını, bu doğrultuda Bölge İdare Mahkemesi'nin destekleriyle anlatılan Adil Olma konusunun çocukları fazlasıyla etkilediğini , bu tür çalışmalarının devam edeceğini belirttiler. Aralarında Afgan çocuklarında olduğu grubumuza farklı alanlarda kişisel gelişimlerinin artması için çaba sarf ettiklerini belirten Efe, geleceğin inşasını oluşturacak çocuklarımıza elimizden gelen tüm gayretle faydalı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kazm Karabekir Stadyumu'nda uyguladıkları proje kapsamında dokunulmadık gençlere ulaşmaya çalışan gençlik liderlerini kutladı.

Taşkesenligil, hem gençlik hem spor alanında faaliyet gösteren projelerinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, bu tür projelerinin devam edeceğini söyledi.