AFAD Erzurum'da ‘Şüpheli Posta ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer' farkındalık eğitimi

AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'nce, KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer) Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında Erzurum'da bulunan kargo şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller için “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi“ verildi.

Ülkemizi etkileyebilecek olan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) gibi tehlikelere karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum'da bulunan Kargo Şirketleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının KBRN Hizmet Grubunda yer alan personellerine "“KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” gerçekleştirildi.

KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında destek çözüm ortaklarına verilen “KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” ne katılan personellere eğitim öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ile ilgili bir sınav yapıldı.

Uzmanlar tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin anlatıldığı eğitimde, geçmişten günümüze kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahların kullanımı, KBRN alanında kullanılan maddelerin çeşitleri ve bu maddelerin kasten veya kazaen kullanılmaları durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri ve alınması gereken tedbirler ile ayrıca kamu kurum ve kuruluşların şüpheli postalar hakkında farkındalıklarının artırılması amacıyla şüpheli postalarda dikkat çeken özellikleri anlatıldı.

Katılımın yüksek olduğu eğitim sonunda katılımcılara eğitim öncesinde yapılan sınav tekrar uygulandı. Değerlendirilen testler katılımcılara dağıtılarak eğitim öncesi ve sonrasındaki kazanımların değerlendirilmesi sağlandı.