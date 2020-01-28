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AFAD personeli enkaz altından kurtardıkları aileyi hastanede ziyaret etti

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan Erzurum AFAD personelleri 17 saat sonra enkaz altından kurtardıkları Çelik ailesini hastanede ziyaret etti.


Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye giden Erzurum AFAD ekibi, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan Yıldız apartmanında görev yaptı. Apartmanın birinci katında yaşayan ve enkaz altında kalan Azize (45) ve Cengiz Çelik (48) çifti ile oğulları Muhamet Faruk (24) ve Ahmet'i (18) kurtarmak için ekipler seferber oldu. Evin başka bir bölümünde enkaz altında kalan anne Azize Çelik için jandarma ekipleri alarma geçerken, baba ile 2 oğlu için Erzurum AFAD yoğun bir çaba gösterdi.


Çalışma neticesinde baba ve oğullarını sağ bir şekilde kurtaran AFAD personelleri kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından Çelik ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çelik ailesi ise kendilerini kurtaran AFAD personellerine teşekkür etti.

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