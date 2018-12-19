AFAD'da acil durum toplantısı

Afet ve acil durum sonrasında insanların doğru bilgilere ulaşabileceği ve toplanabileceği güvenli alanlara yönlendirilmeleri ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması en önemli konulardan birini teşkil ediyor. 1999 yılında Marmara'da yaşanan deprem, toplanma ve acil barınma alanlarının önemini ve bu alanların belirlenmesindeki eksikliklerin görünmesini sağlıyor. Bu alanların afet öncesi belirlenmesi ve planlanması, asgari standartların sağlanması, değişen ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanması, afetzedelerin insanca yaşamaları anlamında önemli bir yer tutuyor.

Bu anlamda AFAD Erzurum İl müdürlüğünde “Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanları” ve “Geçici Barınma Alanları” toplantısı yapıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan'ın başkanlığında AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya İl Müdürü Selahattin Karslı ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç'in yanı sıra, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; AFAD Erzurum Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Ersan Sağsöz, Erzurum'da belirlenmiş olan Afet ve Acil durumlarda halkın toplanma alanları ve geçici barınma alanlarının son durumları ile güncellenmesi gereken alanlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, il merkezi dışında kalan 17 ilçenin toplanma alanları ve geçici barınma alanlarının belirlenmesi çalışmalarında izlenmesi gereken yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı sonrasında ayrıcı Vali Yardımcısı Saadettin Doğan'ın talimatı ile farkındalığın ölçülmesi için habersiz bir şekilde tatbikat yapıldı. Senaryo gereği Erzurum Aşkale ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Erzurum İl Afet Müdahale Planı kapsamında görevli olan hizmet gruplarından sorumlu kurum kuruluş temsilcileri İAADYM (İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi)' ye çağrıldı. Hizmet guruplarında bulunan sorumlular yaklaşık 15 dakika içerisinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplanmayı başardı. Böylesi önemli bir konuda gerçekleştirilen tatbikatta kısa bir süre içerisinde toplanma başarısını gösteren tüm kurum ve kuruluş yetkililerini kutlayan Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan herkese teşekkür etti.