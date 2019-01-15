Afrin şehidi Tatar'ın vasiyet yerine getirildi

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'de patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın “Şehit düşersem arabamı şehit çocukları ve gazilere bağışlayın” vasiyeti yerine getirildi. Tatar'ın arabası satılarak geliri, babası tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

TSK'nın 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerin Afrin'de el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın cephe hattında annesi Hülya Tatar'ı arayarak 'ana şehit olursam arabamı şehit çocukları ve gazilerin ihtiyaçları için bağışlayın' dediği o vasiyeti gerçekleştirildi. Türkiye'yi ağlatan o vasiyet kapsamında, şehidin acılı anne ve babası oğullarının hayattayken gözü gibi bakıp, koruduğu, birikmişi ile aldığı arabasını satarak, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Oğlu ile şehit olmadan önceki son konuşmasından bahseden Baba Yahya Tatar (49), "Meslek hayatına Nusaybin'de PKK'nın açtığı hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlarda gönüllü olarak görev almakla başlayan oğlum, Fırat Kalkanı ile aylarca bölgede Mehmetçiğe şifa dağıttı ve son isteği olan Afrin'de yine askerlerimizin yaralarını sararken kalleş bir pusuda şehit düştü. Sınıra giderken, "Beklemeyin çünkü ben şehit olacağım, vasiyetim arkamdan ağlamamanız. Bunun yerine askerlerimizi ve onların emanetleri için dua edin, malınız ve canınızla vatan için mücadele edin" demişti. Annesi ile gidip sattık, onun istediği şekilde Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Şehit olduğunda çok gurur duyduğum. Oğlum şimdi bu vasiyetiyle birçok çocuk ve insana can olacak, hayalleri gerçekleştirecek" dedi.