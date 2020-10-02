Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi

Öğrenci oryantasyonu (senkron) için online dersin tasarlandığı Atatürk Üniversitesinde bir çok birimin (KİD, ATAUZEM, ÖİDB ve DDYO) iş birliğiyle 7 modülden oluşan online öğrenci oryantasyon dersi hazırlandı.

Tüm öğrenciler tarafından görülebilecek şekilde tanımlanan oryantasyon dersi kapsamında Atatürk Üniversitesi olanaklarının tanıtımı, Covid-19 virüsü hakkında bilgilendirme, pandemi döneminde eğitim koşulları, bilgisayar kullanımı ve sağlık, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgiler, pandemi dönemi uzaktan eğitimin işleyişi, uzaktan eğitimde kullanılacak sistem tanıtımları ve kütüphane olanakları hakkında bilgilendirmeler yapılarak Atatürk Üniversitesine yeni başlayan öğrencilerin merak ettiği hususlara cevap verilmeye çalışıldı.

Eş Zamanlı Oryantasyon Oturumları Düzenleniyor

Öğrencilere yönelik hazırlanan oryantasyon dersinin yanı sıra, kazandıkları programdaki öğretim elemanları ile tanışma oturumlarına katılabilen öğrenciler, bu sayede müfredat programı, bölüm/fakülte olanakları, bölüm istihdam olanakları ve uzaktan öğretim süreçleri ile ilgili sorularına da cevap bulabiliyorlar.

Pandemi dönemi uzaktan eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmelerin tek merkezden yapıldığı https://egitimedevam.atauni.edu.tr/index.php/genel/ sayfası güncellenerek, öğretim elemanı ve öğrenciler için bu dönemde ilk başvurulacak yer olma noktasında büyük önem arz ediyor.

DBS ile Entegre Canlı Sınıf Altyapısı Oluşturuldu

ATABAUM tarafından yapılan teknik çalışmalar neticesiyle açık kaynak canlı sınıf sistemi olan Big Blue Buttton BAUM bünyesinde yönetilen sunuculara kurularak, DBS sistemi entegrasyonu sağlanan Atatürk Üniversitesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin kişisel bilgileri güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bu sayede canlı dersler hem öğretim üyeleri, hem de öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılarak yöneticiler tarafından izlenebilmesinin yanı sıra canlı ders sonrası kayıtlar DBS'ye otomatik olarak düşüyor.

Hibrit Eğitim İçin Üniversite Olanakları Genişletiliyor

Her birimine teknoloji destekli sınıflar kurulan Atatürk Üniversitesinde, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ile ATAUZEM tarafından hazırlanan canlı sınıf ve eğitim sınıf modelleriyle öğretim üyeleri farklı şekillerde ders anlatabilecek.

Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dersleri muafiyet sınavlarının, ilgili birimler olan ATABAUM ve ATAUZEM iş birliği ile online yapıldığı üniversitede, ATABAUM'un teknik altyapı, ATAUZEM'in ise sistem kullanımı ile destek kısımlarında rol aldığı online muafiyet sınavı sürecinde binden fazla öğrencinin sınavı başarıyla tamamlandı.