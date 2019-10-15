Ağız ve diş sağlığına dikkat

Diş Hekimi Seyfettin Yanık, “Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır. Kişilerin çene kemiğinde, dişlerinde veya diş etlerinde normal olmayan bazı durumlar ancak ve ancak cerrahi bir müdahale ile çözülebilir. Ağız, diş ve çene kemiği üzerinde yapılması gerekli olan cerrahi müdahaleler kişinin ağız ve diş sağlığının devamlılığı açısından zorunlu ve gerekli müdahalelerdir. Basit diş çekimi ağız içinde görünen dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Basit diş çekiminde, diş bir alet yardımı ile tutulur. Diş çekilmeden önce ileri-geri hareketler yapılarak gevşetilir. Bu hareket bazen diş ve dişeti arasına giren bir alet yardımı ile yapılabilir. Böylece diş en az travma ile çekilir” dedi.

Cerrahi çekimin ise ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da sürmemiş dişlerin çekiminde kullanılan teknik olduğunu ifade eden Diş Hekimi Yanık, “Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir. Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Dişe ulaşabilmek için dişetinin açılması gerekir. Dişe ulaşabilmek için kemik kaldırılması işlemi Er:YAG ile yapılır” şeklinde konuştu.