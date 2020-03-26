İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı, Kars ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Ağrı, Kars ve Iğdır’da son 1 ay içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı.

Ağrı, Kars ve Iğdır'da son 1 ay içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı.


İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.


Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç köprüden karşıya geçmeye çalışırken kafa kafaya çarpıştı. Kars'ta ve Iğdır'da meydana gelen kazaların ise kavşaklarda sürücülerin hatalarının sonucu meydana geldiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.