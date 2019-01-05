Ağzı açık uyuyorsa dikkat

Dr.İbrahim Akın, ağzı açık uyuma ve horlamanın çocuklarda sık görülen genellikle üst hava yolunda darlık oluşturan sebep veya sebeplere bağlı oluşan bir problem olduğunu söyledi.

Op.Dr.İbrahim Akın, aileleri tedirgin eden bu durum konusunda yaptığı açıklamada, “Çocuklarda bu probleme sebep olabilecek birçok sebep bulunmakla beraber en sık sebep geniz etinin ve bademciklerin büyük olmasıdır. Bununla beraber burunda kemik-kıkırdak eğrilikleri, alerjik problemler, burun polipleri gibi nedenlerde nadiren bu sıkıntıya sebep olmaktadır” dedi.

Eğer çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu olmadığı zamanlarda sürekli ağzı açık uyuma, horlama, burundan rahat nefes alamama, sürekli ağzı açık gezme gibi şikayetlerinin olduğu zamanlarda Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurmaları gerektiğini kaydeden Op.Dr.İbrahim Akın, “Çocuklardaki ağzı açık uyuma ve horlama problemi uykuda solunum durmasına, ağız ve diş bozukluklarına, yüz şeklinin geniz eti yüzü dediğimiz görünüme dönmesine de sebep olmaktadır.

Ağzı açık uyuma ve horlama şikayeti sadece geniz eti büyüklüğünden kaynaklanıyorsa uygun hastalara belirli süre medikal tedavi verilerek izlenebilmektedir. Takip ettiğimiz bazı çocuk hastalarımızda ameliyata gerek kalmadan bu tedavilerle şikayetlerin kaybolduğunu görmekteyiz. Bu nedenle her çocuğa ameliyat önermek doğru değildir. fakat geniz eti çok büyük olan,medikal tedaviye yanıt vermeyen, beraberinde nefes almasını engelleyecek büyüklükte bademciklerinin olması durumunda cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi şartlarını taşıyan çocuklarda bazen aileler farklı korkulara bağlı sürekli ameliyatı ertelemektedir. Bu şekilde davranmalarının çocuklarda tedavisi çok daha zor hastalıklara sebebiyet vereceklerini belirtmek gerektiğini düşünmekteyim.” diye konuştu.