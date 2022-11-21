İhlas Haber Ajansı

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Ağzıyla sahibinin omzuna masaj yapan at, görenleri gülümsetti

Erzurum’da Yener Akgül isimli bir vatandaş, atına ağzıyla masaj yaptırdı.

Erzurum'da Yener Akgül isimli bir vatandaş, atına ağzıyla masaj yaptırdı. Atın, ağzıyla sahibinin omzuna yaptığı masaj renkli görüntüler ortaya çıkartırken, görenleri ise gülümsetti.


Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı olan Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Yener Akgül isimli vatandaşın atı, sahibinin omzuna ağzıyla masaj yapıyor. Atın, sahibinin omzuna yaptığı masaj telefon kamerasına yansırken, o anları izleyenleri ise gülümsetti.

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