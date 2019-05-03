Ahırın avlusu çöktü, bir aile evde mahsur kaldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen olayda ahırın avlusu çöktü, 9 kişilik bir aile evlerinde mahsur kaldı.

Olay bugün akşam 19.30 sıralarında Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepsicik Köyü'nde yaşayan Yıldırım ailesine ait ahırın avlusunda çökme meydana geldi. Çöken avlu duvarları Yıldırım ailesinin evinin kapısını kapatması dolayısıyla 9 kişilik aile evde mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

“Komutan aileyi zor ikna etti”

Öte yandan Aşkale İlçe Jandarma Komutanı mahsur kalan aileyi dışarı çıkarmak için zor ikna etti. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan aile AFAD ekipleri tarafından evin camından tahliye edildi.

Avlu çöktüğü anda ev içinde bulunan Kayhan Yıldırım, “Biz dışardaydık. Sonra içeri girdik. Gürültü geldi. Dışarı çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Aniden oldu. Haberimiz olmadı” dedi.

Ödev yaptığı anda büyük sarsıntı ile korktuğunu ifade eden Yusuf Yıldırım, “Ödev yapıyordum. Çay içtim. Birden gürültü geldi. Deprem oluyor sandım babama sarıldım. Babam avlunun yıkıldığını söyledi. Çok korktum” diye konuştu.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Yaptırmış, “Toprak bina. Üzerine de yağmur yağınca çökme meydana geldi. Hamd olsun herhangi bir can kaybı yok. Yanda ki evde 9 kişilik aile yaşıyor. AFAD ekibi tarafından camdan tahliye edildiler” açıklamalarında bulundu.