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Ahırına giren vaşağın 19 tavuğunu telef ettiği kadın, yeni tavuklarına kavuşacak

Oltu’da geçtiğimiz hafta ahıra giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural, yeni tavuklarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oltu'da geçtiğimiz hafta ahıra giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural, yeni tavuklarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Gizlendiği tahtaların arasına sıkışan vaşak ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.


Geçtiğimiz hafta ahıra giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural, zararının karşılanmasını istemişti. Bu çağrıya yanıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, haberlerde izlediği olayın ardından mağduriyet yaşayan yaşlı kadına 20 tavuk parası gönderdi.


Haberi medyada gördükten sonra Mümine Vural'ın yaşadığı Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu ifade etti. 20 tavuk alınması için mahalle muhtarı Orhan Kul'a nakit para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı.


Mümine Vural, tavuklarının parasını gönderen öğretim görevlisi Ergün Bacak'a dualar ederken, mahalle muhtarı Orhan Kul'a teşekkür etti.

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