Ahmet Dal ve Hakan Kutlu, Erzurum basınıyla buluştu

Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Teknik Direktör Hakan Kutlu gazetecilerin sorularını cevapladı. Toplantıda kulübün son durumu, Kazım Karabekir Stadyumu ve gündeme dair konulara yer verildi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara Keçiörengücü maçını Rize'de oynanmasına müsaade eden Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a teşekkür ederken, ilerleyen haftalardaki maçların nerede oynanacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi. Öte yandan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise sezonu en iyi yerde bitirip, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti. Kutlu, takımın kaliteli bir kadrodan oluştuğunu söylerken, Erzurumspor'u da büyük camiasından etkilendiği için tercih ettiğini açıkladı.