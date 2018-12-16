Ahmet Yesevi'nin alkışlanan başarısı

Türkiye geleninde 20 okulu geride bırakan okul Erzurum'da logo yarışmasında 1. olurken, “ Türkü Türkü Türkiyem” adlı projeyle de ‘Kalite Etiketi' belgesi aldı

Cumhuriyetin 95. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, “ 95. Yılda Tek Yürek” adlı etwinning projesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 20 okul içerisinde ‘logo' dalınca birinci olan Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri büyük alkış alırken, Türkü Türkü Türkiyem” adlı projeyle de ‘Kalite Etiketi' belgesi aldı.

Projeleri Yürüten Ahmet Yesevi Müzik Öğretmeni Burca Yalçın ve Rehber Öğretmeni Fatmanur Şara, öğrencilerin başarısıyla mutlu olduklarını ifade ettiler.

Projeler ile okullarının adını gündemde tuttuklarını ve öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini başarılı kıldıklarını ifade eden Müzik Öğretmeni Burcu Yalçın, “ Okullar arasında yapılan poster ve logo yarışması sonuçlarında Aydın Koçerli Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘poster', Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘logo' birinci olmuştur. 20 okulu geride bırakıp ‘logo' yarışmasında birinci olan öğrencilerimizi kutluyoruz. Bunun yanı sıra geçen yıl benim öncülüğümde etwinning kapsamında yapılan “ Türkü Türkü Türkiyem” adlı projeyle okulumuza ‘kalite etiketi' almayı hak kazandık. Bunu Erzurum'da alan tek okuluz” dedi.

Okulun Rehber Öğretmeni Fatmanur Şara ve Burcu Yalçın önderliğinde “One Million Blue Ribbons” yani “Bir Milyon Mavi Kurdele” projesine de hazırlanan Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri burada da başarı istiyor.