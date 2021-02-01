Ahşap oymacılığı sanatını yaşatmaya çalışıyor

Erzurum'da el sanatları ile uğraşan Canip Cihangir, küçük yaşta başlayan el sanatlarına olan sevgisini okul yıllarında da devam ettirmiş. Üniversite sınavlarına girerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Cihangir, özellikle ahşap oymacılığı ile ilgileniyor.

Canip Cihangir, 40 yıla yakındır sanatın her dalı ile ilgileniyor. Sanata olan sevgisi gün geçtikçe artmaya başlayan ve Erzurum Palandöken Belediyesi bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde usta öğretici olarak görevine devam eden Cihangir, “Özellikle de ahşap yakma, ahşap oyma ve Naht sanatı ile yakından ilgileniyorum. Erzurum Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde Palandöken Belediyesinin destekleri ile bu sanata ilgi duyan kişiler olurca gelen kişilere de kurslar veriyoruz. Elimden geldiğince bildiğim bu sanatı bizden sonraki kişilere de öğretmeye çalışıyoruz. Tabi ki ben her şeyi tam anlamıyla bilmiyorum ve bu yaşta bilmediklerimi de öğrenmeye çalışıyorum. Bizden sonraki nesillere bildiklerimi aktarabilmemiz için bu sanata ilgi duyan kursiyerler bekliyoruz” dedi.

Kişilerin kahvehanelere gidip oralarda vakitlerini boşa harcayacaklarına bu tür yerlere gelerek hem sanat hem de kollarına takacakları altından bir meslek edinmesini istediğini söyleyen Cihangir, “Türk ve İslam kültürlerimize uygun sanatları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizlerle çalışmak isteyen kursiyerler olursa onların çalışmalarına uygun onların hoşça vakit geçirebilecekleri alet ve malzemelerimiz bulunmaktadır. Yeter ki zamanlarını boşa harcamasınlar. Bizden sonra bayrağı birilerinin taşıması lazım. Bu tür kişileri atölyelerimize bekliyoruz. Bizim kültürümüzü bizden sonraki nesillere aktaracak kişilere çok ihtiyacımız var. Duyarsızlıktan dolayı da benim bir şikayetim var, insanlar boş boş şurada burada gezeceklerine bu tür sanatla uğraşan yerlere gitsinler veya bize gelsinler onlara yardımcı olalım” diye konuştu.