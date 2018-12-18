Aile hekimlerine kronik hastalıklar izlemi eğitimi verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aile hekimlerine “Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi” eğitimi verildi. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından 10-17 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen eğitime 211 aile hekimi katıldı.

Hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarının erken tanısının sağlanarak tedaviye başlanması ve bu sayede gelişebilecek olan organ hasarının önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitimle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“Bulaşıcı olmayan yani kronik hastalıklar, günümüzde giderek artan bir sağlık tehdididir. Nüfusumuzun giderek yaşlanması, doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması bu tehdidin çerçevesini daha da genişletmektedir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede ilk sırayı hastalık gelişimini kolaylaştıran durumların (risk faktörlerinin) önlenmesi ve kontrolü çalışmaları almaktadır. Risk faktörlerinin önde gelenleri tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, günlük 5 gr (1 çay kaşığı) üzerinde tuz tüketimi olarak sayılabilir. Risk faktörlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, 18 yaş ve üzerinde tüm yetişkinlerin yılda en az bir kez tansiyonunun ölçülmesi, 40 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirilmesinin yapılması amacıyla Aile Sağlığı Merkezlerimizde Kronik Hastalıklar İzlemi yapılmaktadır.”

Kalp ve damar hastalıkları ve hipertansiyona yönelik risk değerlendirmesi, tedavi ve izlem standartlarının da anlatıldığı eğitimin son gününde aile hekimlerine katılım belgesi verildi.