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Aile Yaşam Merkezi'nden kadınlar günü programı

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.


Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir program düzenlendi.


Tarihi Taşhan'da düzenlenen programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, , İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile çok sayıda davetli katıldı.


Program öncesi Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, masaları tek tek dolaşarak davetlilerin kadınlar gününü kutladılar. Daha sonra Başkan Memiş kısa bir selamlama konuşması yaparak Bayburt'un önemli manevi önderlerinden Celali Baba'nın bir şiirini okudu. İkramların yapıldığı programda ise kadınlar gününe özel bayan sanatçı tarafından konser verilirken çevre farkındalığı oluşturmak adına bez pazar torbası ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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