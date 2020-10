AK Gençlik 20 ilçede kongrelerini tamamladı

Yaklaşık 1 buçuk ay boyunca devam eden kongre sürecinde, ilçe yönetimlerinde yer alacak 350 kişilik yönetim listesine, bin 200 başvuru yapıldı. İnternet üzerinden yapılan başvurular, gençlik kolları yetkilileri tarafından tek tek değerlendirildi. Oluşturulan yeni yönetim kadrolarıyla, AK Parti'nin gençlik planlamaları tanıtıldı.

İlçe Kongrelerinde AK Partinin gençlik temsilcileri Tortum, Oltu, Pasinler, Tekman, Uzundere, Aşkale, Çat, Karaçoban, Karayazı ve Narman'da yeni isimlerle yola devam etme kararı aldı. Gençlik Kollarında görev almak isteyenler içinde ayrıca bir ekip oluşturularak, internet üzerinden mülakatlar yapıldı. AK Partili gençler, İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte İl Gençlik Kolları Kongresine hazırlıklara başladı.

Tamamlanan ilçe kongreleri hakkında açıklamada bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez; “20 ilçemizin tamamında kongrelerimizi tamamladık. Her bir ilçemizde, AK davamıza gönül veren genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Bazı ilçe başkanlarımız yaş haddinden dolayı davaya hizmetlerini ana kademede devam edecekken bazı ilçe başkanlarımızla da yola devam kararı aldık. İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle tüm önlemlerimizi alarak gerçekleştirdiğimiz kongrelerde Genel Merkezimizin ve il yöneticilerimizin büyük katkıları oldu. İlçe başkanı olmak isteyen ve ilçe yönetim kurullarından görev almak isteyen kardeşlerimizin başvurularını online olarak aldık. Gençlik Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Furkan Leventoğlu ve Teşkilat ekibimiz, bu süreci de çok büyük bir titizlikle yönetti. Başta Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanımız Furkan Leventoğlu, Genel Başkan Yardımcımız ve Kongre koordinatörümüz Alperen Bozdağ, Bölge koordinatörümüz Lokman Hekim Güler, İl Başkanımız Mehmet Emin Öz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere, Ana kademe ilçe başkanlarımıza, Kadın Kolları başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza ve kongrelerimizi sağ salim tamamlamamız da gece gündüz mesai yapan teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yakında şölen havasında gerçekleştireceğimiz, il kongremiz ile birlikte AK Gençliğin gelecek vizyonunu her bir ilçemiz ve mahallemizde genç kardeşlerimize anlatacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere açmış olduğu vizyonel bakışı ile partimizin yaptıklarını ve yapacaklarını her platformda anlatacağız” diye konuştu.