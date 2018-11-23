AK Parti Çat Aday adayı Özkan Yıldırım İHA'yı ziyaret etti

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'den Çat İlçe Belediye Başkan Aday adayı olan Özkan Yıldırım, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile yerel seçimler ve adaylık süreci hakkında sohbet eden AK Parti Çat Belediye Başkan aday adayı Özkan Yıldırım, "Çat ilçemizde yeni bir değişim için yola çıktık. Şimdiden tüm aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çat ilçemizin sorunlarını çok yakından biliyorum. Özellikle sosyal yaşam ve ekonomi anlamında büyük sıkıntıların yaşandığı ilçemizde halkımıza hak ettiği hizmeti vermek için aday adayı olduk. Çatlı hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da ayrıca çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çıktığım bu yolda bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez de Yıldırım'ın yaptığı nazik ziyaretine teşekkür etti.