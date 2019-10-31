Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndan kan bağışı kampanyası

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla başlatılan kampanya başta Gazi Meclis olmak üzere 81 il ve ilçelerinde sürdürülecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kampanyanın ülke genlinde devam ettiğini belirterek, “Biz de Erzurum AK Parti teşkilatı olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Bugün saat 11.00 itibariyle AK Parti teşkilatlarımız İl Başkanlığımıza gelerek bağışta bulunmaya başladı. Kampanyanın amacına ulaşması ve hayati değer taşıyan kan bağışının istenilen oranda yapılabilmesi için tüm halkımızı Kızılay Kan Merkezlerimize giderek bağışta bulunmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.