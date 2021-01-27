AK Parti Erzurum il kongresi yapıldı

Olağan İl kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı kongre ile yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Emin Öz yeniden il başkanlığına seçildi.

Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye geniş katılım sağlandı. Pandemi kurullarına göre sınırlı sayıda delege ve partilinin alındığı salonda büyük bir coşku yaşandı.

Kongreye Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Hamza Dağ, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge koordinatörü Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok, Mustafa Ilıcalı, Ak Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunal, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İlçe Belediye başkanları, Ak Parti Erzurum ve İlçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Mehmet Emin Öz'ün başkanlığındaki yönetim kurulunda Abdullah Aydın, Akif Hoş, Ali Kemal Şahintürk, Ali Osman Kavalı, Ali Tuğrul Birdal, Bünyamin Tankut Keskin, Celal Aras, Cengizhan Gezer, Cevdet Yeşilyurt, Çetin Gözütok, Diler Hacıosmanoğlu, Elif Aydın, Emrah Öztürk, Erkan Saatcioğlu, Ertuğrul Karahan, Ethem Tanrıver, Eyüp Tavlaşoğlu, Fehmi Öz, Figen Kant, Gürbüz Keleş, Hakan Yakut, İbrahim Aydın, İlken Özkara, İsmail Gülesin, İsmail Suci, Kibare Yüce, Metin Barlak, Mevlüt Doğan, Muhammet İkbal Yazıcı, Murat Budak, Murat Dağ, Mustafa Kambasar, Mutlu Özakalın, Nida Arasoğlu, Nuh Şenol, Ömer İnceoğlu, Rıza Altunayar, Safiya Karaslan, Salih Yeşilyurt, Samih Kavaz, Selam Bağaçlı, Semra Aydın, Sena İnik, Şahin İncesu, Şeref Akbulut, Tuğrul Mollaoğlu, Uğur Güzel, Yavuz Yaşa ve Yavuz Selim Turan yer aldı.

İl Disiplin kurulu üyeliklerine Fatih Yeşilyurt, Enver Mutlu, Cafer Burucu, Yasin Güraksın ve İrfan Kervan; İl Demokrasi Hakem Kurulu üyeliklerine Hüseyin Tanfer, Nimet Aydemir, Ayhan Özsağlıcak, Büyük kongre delegeliklerine ise Mehmet Emin Öz, Mehmet Sekmen, Ayşe Deniz Çelik, Erdoğan Dönmez, Ali İhsan Acar, Esra Yılmaz, Rümeysa Ağırman, Yavuz Selim Turan, Ömer İnceoğlu, Recep Aydın, Haktan Ömeroğlu, Ensar Coşkun ve Recep Karataş seçildi.

Pandemi tedbirleri dolayısıyla konuşmaların kısa tutulduğu kongrede partili gençlerin coşkusu dikkat çekti.