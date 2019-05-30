Ak Parti Erzurum İl teşkilatı İstanbul'a çıkarma yaptı

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi İstanbul'a çıkarma yaptı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, beraberinde Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile birlikte İstanbul'da seçim çalışmalarını hızlandırdı. İlçe Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe başkanlarının da iştirak ettiği çalışmalar kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Öz, vatandaşlardan Binali Yıldırım için oy istedi.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

23 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sultangazi'de Erzurumlular Derneği ile birlikte 600 kişilik bir iftar yemeği verildi. Çok sayıda Erzurumlunun katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Öz, İstanbul seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Seçimlerde yapılan hile gün gibi ortaya çıkmış ve YSK gereğini yapmıştır. Şimdi bizim üzerimize düşen sandıklara sahip çıkarak İstanbul'u daha güzel günlere taşımaktır” dedi.

DERNEKLER ZİYARET EDİLDİ

Seçim çalışmaları kapsamında Kartal Erzurumlular Vakfı, Eyüp Erzurumlular Derneği, Kağıthane Erzurumlular Derneği, Sultangazi Horasanlılar Hak-Ev Derneği, Arnavutköy Hasanbey Derneği, 81 İl Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Hınıslılar Derneği'ni ziyaret ederek iftar yemeği verildi. İSTOÇ'ta esnaf ziyaretlerinde de bulunan AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, 23 Haziran'da Binali Yıldırım için destek istedi.