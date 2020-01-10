AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den 10 Ocak mesajı

Tek beklentisi milli birlik ve beraberlik; yegane ufku kardeşlik; kırmızı çizgisi manevi değerler olan gazetecilerin, millete ait ortak aklın tesir ve tefsirinde öncü olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz'daki milli diriliş ve duruşta basının müessir olduğunu, yazılan destanda müellif konumunu üstlendiklerini belirtti.

Gazeteciliğin Milli Şair Akifçe, zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen, gelenin keyfi için geçmişe iftira etmeyen bir mesleği tarif; basının da bu hassasiyet ve dikkat içinde hakkın gücünü savunan bir oluşumu kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Türkiye Basın camiası bu haysiyetli ve onurlu duruşunu 15 Temmuzda tarihi bir üslupla ortaya koymuştur” dedi.

Milletvekili Aydemir, “Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanıyla, milli ve manevi kıymetlerin muhafazası ve gelecek nesillere aktarımı noktasında ‘gür sesli ve gür imanlı' olan basın camiamız, Türkiye'nin küresel vicdanı uyandırma noktasında temsilcisi, milli dikkatin kendisi, manevi terbiyenin vurgusu olmuştur” mesajını verdi.

Milletvekili Aydemir, Milli izan ve idrakin kaydedilmesinde öncü rol oynayan gazetecilere ve basın camiasına minnettar olduklarını belirterek, “Rahmeti Rahmana kavuşmuş, bize ait değerleri eserleriyle ortaya koyan gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; basın camiası bütününde tüm gazeteci arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz” dedi.