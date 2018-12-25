AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu: “Ben sırtımı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadım diyen bir siyasetçi Türk adaleti önünde de yargılanacaklardır”

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, “‘Ben sırtımı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadım' diyen bir siyasetçiyi makamınızın misafir koltuğunda mı ağırlarsınız? Eğer sırtlarını terör örgütlerine dayamışlarsa, Türk adaleti önünde de yargılanacaklardır” dedi.

Avrupa Birliği, Türkiye Karma Parlamento Komitesi'nin 78. Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü Zehra Taşkesenlioğlu, Avrupa'ya giden mülteci çocukların akıbeti ve terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemleri gündeme getirdi. Taşkesenlioğlu'nun belgeler ile konuşması katılımcı AB üye ülke temsilcilerini terletti.

Avrupa Birliği, Türkiye Karma Parlamento Komitesi'nin 78. Toplantısı'nda üye ülke temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda; ülkemizdeki kampları ziyaret ettiklerini belirterek mülteci politikalarımızı eleştirmeleri üzerine söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, savaşın en acımasız tarafını çocukların yaşadığını söyledi.

Avrupa'da kayıp ve çok kötü koşullar altında yaşayan 10 binlerce çocuğun olduğunu hatırlatan Taşkesenlioğlu, “ Kalkıp burada suya sabuna dokunmayan cümleler sarf etmek ne kadar insanlığın vicdanını derdest eder?” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve üye ülkelerin misyon başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Taşkesenlioğlu, “ Sadece birkaç tane rapor sunacağım. Ben söylemiyorum, uluslararası raporlar söylüyor. EUROPOL'un kayıtlarına göre, 10 binden fazla Suriyeli göçmen çocuk var. Yani bir çocuklar EUROPOL kayıtlarına göre Almanya sınırına giriyor ancak buhar olup uçuyorlar. Bu çocuklar nerede? Organ mafyasının elinde mi? Bir taciz ya da tecavüz sonucu herhangi bir yerde mi öldürüldü? Ya da bir kaçakçılıkta mı kullanıldı? Sadece keşke bu olsa, Almanya'da iltica talebinde bulunan çocuğun 350 binden fazlası güvenli olmayan yerlerde barındırılıyorlar. Ve yine Harvard Üniversitesi'nin bir raporuna göre, maalesef şu anda Avrupa'da yaklaşık 1 milyon çocuk farklı alanlarda taciz ve tecavüze uğramak zorunda, hayatta kalabilmek adına. Yine uluslararası insan hakları raporlarına göre, İsveç'te 2017 yılında kayıtlı olan en az 12 sığınmacı çocuk öldürüldü” diye konuştu.

“Çocuklar buhar mı oldu?”

Avrupa'nın birçok kentinde yaşayan mülteci çocukların yaşadığı koşulların pek iç açıcı olmadığını da hatırlatan AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu, “ Fransa'da kayıtlı bulunan ve kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin. Bu çocuklar nerede? Buhar mı oldular? Yer yarıldı içine mi girdiler? Birileri kendi evinde misafir edip göstermiyor mu? Yunanistan'daki kamplarda binlerce sığınmacı çocuğun son derece kötü koşullar altında onlarca hastalıkla mücadele ettiğine uluslararası gözlemciler şahitler. Peki, Türkiye'de durum ne? 1,6 milyon Suriyeli çocuğumuzun 1,3 milyonu okula gidiyor. Şimdi bakalım, hangi toplum vicdanlı olarak çocuğuna ve geleceğine sahip çıkıyor? Bu çocuk, kadından, erkekten bahsetmiyoruz. Akli melekeleri henüz oluşmamış, kendini savunma düzeyinde olmayan çocuklarımızın haklarını sormak biz insanlığın da borcudur” diye konuştu.

“PYD ile PKK aynı terör örgütüdür”

Katılımcıların, “ PKK tamam ama PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı neden içerde tutuyorsunuz?” gibi eleştirilerini de yanıtlayan Taşkesenlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“6-7 Ekim olaylarında insanları sokağa davet ettiği için Selahattin Demirtaş içeride. Bizim 53 insanımız o sokaklara davet edildiği için öldü. Sadece bir kişinin nasıl öldürüldüğünü söyleyeceğim. Yasin diye bir genç, henüz yirmili yaşlarına yeni varmış bir arkadaşımız. Kurban eti dağıtmak üzere sokakta ve olaylar sonucunda bir evin balkonundan atılıyor. Sebebi ne? Kobani eylemleri yüzünden sokağa çağırılmış ve maalesef farklı enformasyonla bilgilendirilmiş 10 binlerce taşkınlık yapmaya hazır insanın gerçekleştirdiği eylemler sonucunda Yasin Börü'nün başı taşla ezilerek öldürülmüştür. Siz olsanız sokağa bu kadar insanı davet eden ve 53 kişinin öldürülmesine vesile olan bir insanı evinizin baş köşesinde mi misafir edersiniz? Siz olsanız, çok net bir şekilde ‘ben sırtımı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadım' diyen bir siyasetçiyi makamınızın misafir koltuğunda mı ağırlarsınız? Eğer sırtlarını terör örgütlerine dayamışlarsa, Türk adaleti önünde de yargılanacaklardır. Eğer öyleyse, bugün Fransa'da on beş gündür insanlığın gözleri önünde sarı yelekliler olayını gerçekleştirenleri niye Fransa'dakiler içeriye alıyorlar? Madem öyle onlara da ‘barışçıl eylem' diyelim. ‘Onlar da zamları protesto ettiler, çocuklar birazcık taşkınlık yaptılar o kadar' diyelim o zaman. Böyle yaklaşabilme imkânımız var mı?”

“Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz”

Terör örgütü PYD'nin gerçekleştirdiği eylemlerden de söz eden Taşkesenlioğlu, “Yine İnsan Hakları İzleme Raporu'nun 2012 rakamlarına göre Afrin'de 2011 yılında sadece 3 büyük Kürt siyasetçi, Mişhel Temo, Abdullah Bedo ve Şazat Hac Recat insanların gözü önünde infaz edildi. Bu liderler Kürt'tü ve yapan PYD'ydi. Yine 2011-2016 yılları arasında 42 kadın taciz edilerek, tecavüz edilerek öldürüldü. 200 binden fazla insan yerinden edildi Afrin'de. Sadece şunu söylüyorum; hemen yanı başınızda bunlar varken ‘ben sizi görmüyorum' deme imkânınız var mı? Bir gecede 25 köy PYD tarafından yakılarak 100 binden fazla insan yerinden edildi. Nerede olursa olsun biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.