AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Pandemi var diye, Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi”

Dr. Numan Kurtulmuş, “Pandemi şartları var diyerek Türkiye önündeki hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi” dedi.

AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kente gelen Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum gezisi kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüştü. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve meclis üyeleri katıldı. İşadamlarının sorunlarının konuşulduğu toplantıda ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, pandemi döneminde salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için birçok önlem alındığını belirterek iş dünyasının talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “2020 yılında yaşadığımız bu salgın insanlık tarihinin son birkaç asırda yaşamış olduğu en önemli meseleden birisidir. Pandemi öncesi ve sonrası birbirinden tamamıyla farklı iki şeyden bahsedilecektir. Aynen sanayi devriminin başlaması gibi. Pandemiyle birlikte de yepyeni bir dönem başlıyor. Şimdiden tüm dünyadaki akademik ilgilerin, siyasi ilgilerin üzerinde durduğu konu acaba pandemi sonrasındaki dünya nasıl şekillenecektir. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her alanda büyük değişiklikler yaşayacağız. Bu konu bütün ülkeleri ilgilendiriyor ve bu salgından kaçmak imkanına da asla sahip değil. Türkiye bu salgına en olumlu şartlarda yakalanmış bir ülke olarak öne çıktı. Bu salgında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha az zararla karşılaşmış olduk. Salgının ilk günlerinde koskoca New York'un maske olmazken Türkiye'de bütün hastanelerde hasta kabul edildi. Pandemi sürecinde Türkiye sağlık hizmetleri konusunu birinci öncelik olarak aldı” diye konuştu.

Ekonomiyle ilgili olarak hem sağlık açısından önlem alınırken hem de tezgahın dağılmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, “Tezgah dağılırsa bir daha toparlaması zor. Başından itibaren Cumhurbaşkanının önceliği budur. Tüm tedbirler, yardımlar iyi kötü ekonominin bugüne gelmesini sağladı” dedi.

Pandemi dönemini bahane ederek çalışmaları ertelemediklerini kaydeden Kurtulmuş, “Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin hayali olan Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol arama faaliyetleri belli bir noktaya gelmiştir. Türkiye kendi hakkına zayi ettirmeyecek şekilde adımlarını attı. Oruç Reis Gemisi'ndeki o fotoğrafı hiç unutmamanızı tavsiye ederim, Türkiye'ye yapılan gidemezsiniz, arayamazsınız, çıkamazsınız tehditlerine rağmen Akdeniz'de kendi hakkımızı ve hukukumuzu koruyor. Bu büyük bir başarıdır. Türkiye'nin Libya'ya destek vermesi önemli bir unsurdur. Nasılsa pandemi şartları var diyerek Türkiye önündeki hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi, bunların hepsini de uygun bir zamanlamayla yaptı. Devlet ayrı telden millet ayrı telden çalarsa o ülkede huzur olmaz. Türkiye bu dönemi gördü. Erzurum Üniversitesi önünde 17-18 yaşındaki genç kızların başörtülü diye asıl kovulduklarını hatırlıyoruz. Bugün devlet ve millet bütünleşmiş vaziyettedir” açıklamalarında bulundu.

Dr. Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Erzurum'dan ayrıldı.