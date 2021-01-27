Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş'tan Büyükşehir'e ziyaret

Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Dr. Kurtulmuş, beraberindekiler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum İl Koordinatörü Hakan Kahtalı, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştü. Başkan Sekmen, ziyarette kentte hayata geçen yatırımlarla ilgili kısa bir brifing sundu. Başkan Sekmen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şehrin AK Belediyecilik ruhuyla kalkınan ve gelişen bir kente dönüştüğünü, her alanda yükselen bir ivme yakaladığını ifade etti.

Prof. Dr. Kurtulmuş'tan Başkan Sekmen'e yatırım teşekkürü

AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kente gelen Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum gezisi kapsamında Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda da incelemede bulundu. Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e böylesi dev bir yatırımı şehre kazandırdığı için teşekkür etti. Kurtulmuş, “Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, hakikaten de Avrupa tarzında güzel bir tesis haline gelmiş. Mehmet Sekmen Başkanımızı tebrik ve takdir ediyorum. AK Belediyecilik ruhu işte budur, gönül belediyeciliği ruhu işte budur. Erzurum, tarım ve hayvancılık sektörüne yön veren ülkemizin nadide şehirlerinden biridir. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarımız, Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.