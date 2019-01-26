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AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın oldu

AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın oldu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum aday tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Erzurum ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Horasan için Abdulkadir Aydını aday gösterdiğini duyurdu.


Abdulkadir Aydın kimdir?


Abdulkadir Aydın, 22.07.1961 tarihinde Erzurum İli Horasan İlçesi Aras mahallesinde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Horasan İnkılap İlkokulunda, Ortaokul öğrenimini Aras Ortaokulunda, Lise öğrenimini de Horasan Lisesinde tamamladı. 1981 yılında vatani görevini yapan Abdulkadir Aydın iş hayatına 1983 yılında başladı.


2014 mahalli idareler yerel seçimlerinde Horasan Halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Abdulkadir Aydın Horasan Belediye Başkanı oldu.31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde Ak Partiden Horasan Belediye Başkan Adayı oldu. Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

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