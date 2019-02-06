AK Parti Horasan İlçe Başkanlığına Recep Karataş atandı

İlçe Başkanı seçilen Recep Karataş mazbatasını Genel Merkez teşkilattan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir'den aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Karataş şu sözlere yer verdi; Hakkın takdiri, Ak parti Genel merkezimizin tavassutu ile bu şerefli ve kutsal göreve layık görüldüğüm İçin Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ak parti bir kadro hareketidir. Bu kadroda enaniyet benlik yoktur. Biz vardır. Hep birlikte bu görevi samimiyet, gayret ve tevazuyu elden bırakmadan layıkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemize hayırlı olsun.”