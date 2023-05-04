Ak Parti İl Başkanı Küçükoğlu: "Millete istikamet hizmetinden şaşmadık"

00'da Erzurum Yeni Miting Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum halkıyla buluşacağı miting hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından yürütülen hazırlıklarda, mitinge katılımda Erzurum'un yeni rekoru yakalanması hedefleniyor. Ak Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekili adayları, belediye başkanları, medya mensupları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile yaptığı toplantıda, tüm Erzurum halkını mitinge davet çağrısında bulundu.

Düzenlenecek miting öncesinde yaptığı açıklamalarda, adaylarla birlikte saha çalışmalarında edindikleri izlenimi anlatan Ak Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, dokundukları her vatandaştan gördükleri teveccühün sandığa yansıyacağını dile getirdi.

Küçükoğlu, “AK Parti'nin millete hizmet istikametinden şaşmayarak, milletin partisi sıfatına sıkı sıkı sarıldığının en somut ispatı 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden galip olarak çıkmayı başarmış olmasıdır. Partimiz kurulduğu günden ve iktidara geldiğimiz günden beri, ‘Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' düsturuyla, ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 4 Mayıs cuma günü düzenlenecek olan miting için Erzurum'dan 7'den 70'e partili partisiz hemen herkesin katılımını beklediklerini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mayıs'ta düzenleyeceği mitingimizi şölen havasında düzenleyeceğiz inşallah. Erzurum'da yeni miting meydanımızda meydanları taşıran bir kucaklaşmaya şahitlik edeceğiz. ‘Yıldıza Hilal Ol' sloganımızla Reisimizi layık olduğu en güzel şekliyle misafir edip hasret gidereceğiz” dedi.