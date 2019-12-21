AK Parti ?l Ba?kan? ?z, Dikyar Mahalle sakinlerine ge?mi? olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzurum ?l Ba?kan? Mehmet Emin, ?z, ?nceki g?n Erzurum'un Uzundere ?l?esine ba?l? Dikyar Mahallesi'nde 7 ah?ap evin hen?z bilinmeyen bir nedenle ??kan yang?nda evleri ve hayvan bar?naklar? yanan mahalle sakinlerini ziyaret ederek ge?mi? olsun ziyaretinde bulundu.

Dikyar Mahallesi'nde beraberinde Uzundere Kaymakam? Hakan ?eker, ?l?e Belediye Ba?kan? Hilmi Aktopark ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Erzurum ?l Ba?kan? Mehmet Emin ?z, ev ve hayvan bar?naklar? zarar g?ren ev sakinlerini ziyaret ederek zarar?n ve k?sa s?rede sar?laca??n? a??klad?.

?l Ba?kan? Mehmet Emin ?z, ?Yang?na B?y?k?ehir, ?l?e Belediyelerimizin itfaiyeleri zaman?nda m?dahale etmi?tir. Yang?n?n ??k?? nedenini hen?z bilmiyoruz. ?z?lerek ifade etmek istiyorum, yang?n sebeplerinin b?y?k bir ?o?unlu?u vaktinde giderilmeyen elektrik ar?zalar?, yada insan kaynakl?. Bu nedenle vatanda?lar?m?z?n biraz daha duyarl?, dikkatli olmalar?n? istiyoruz. Devlet olarak zararlar?n k?sa s?rede giderilmesi i?in yang?nda zarar g?ren vatanda?lar?m?z?n hanelerinin hasar tespit ?al??malar? AFAD taraf?ndan y?r?t?l?yor. Yang?nda tek tesellimiz ?ok ??k?r can kayb?, yaral?m?z yok. Dikyar mahalle sakinlerimize ge?mi? olsun dileklerimizi iletiyorum.? dedi.