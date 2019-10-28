AK Parti İl Başkanı Öz, “Türk Milleti yaşadıkça, bölünmez bütünlüğümüz korunacaktır”

Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Öz,”Türk Milleti yaşadıkça, bölünmez bütünlüğümüz korunacaktır” dedi.

Cumhuriyetin ilanının 96. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan Türk Milletinin; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıktığını ve bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatladığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti, belirli zaman dilimlerinde karanlık odaklar tarafından içeriden ve dışarıdan çökertilmek istenmiştir. Ecdadımızın kanları ile bin yıldır bize vatan bıraktığı bu topraklar dün olduğu gibi bugün de zaman zaman hain hesaplara maruz kalıyor. Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, şüphesiz O'nun Türk Milletine bıraktığı en büyük mirasıdır. Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, kölelik ve boyunduruk altında kalmayı her daim ar kabul etmişizdir. İşte bu yüzdendir ki Cumhuriyet, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şeklidir. "Yurtta barış ve dünyada barış" düsturuyla iç ve dış tehditleri bertaraf etmesini bilen devletimiz, bundan sonraki siyasi ve sosyal hayatında da insanlık onur ve şerefine yakışır bir halde hızlı ve kararlı adımlarla ilerlemesini sürdürecek, cumhuriyetin getirdiği kazanımları en güzel şekilde korumasını bilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.”