Ak Parti liderini bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingi için İl Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezinin yoğun temposu sürüyor.

Milletvekili Adaylarının ilçe ve kent merkezindeki seçim gezileri de yine aralıksız devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 120 araçtan oluşan toplam maliyeti 600 milyon TL olan araç filosunun tanıtım programına katılan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Partinin belediyecilik hizmetlerine atıfta bulundu.

Başkan Sekmen'in yıllardır siyasi arenada ve yerel yönetimlerde ki birikiminin yansıması olarak Erzurum'da büyük hizmetler ve yatırımlar kazandırdığını anlatan İl Başkanı Küçükoğlu, “Yerel yönetimlerin duayen ismi olan ve kadim şehrimiz Erzurum'a yaptığı yatırımlarıyla kentimizin çehresini değiştiren Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Kıymetli Başkanı Mehmet Sekmen'in riyasetinde bugün 120 araçtan oluşan 600 milyonluk 16. Araç Filosunun tanıtımına eşlik ettik. Son derece önemli ve gerekli olan bu yatırımın Erzurum'umuza hayırlı ve bereketli olmasını dilerim” dedi.

Miting İçin Rekor Katılım Bekleniyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü katılacağı miting öncesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, vatandaşlara miting çağrısında bulundu. MNG AVM yanında bulunan Yeni Miting alanında organize edilecek olan Mitingde Erzurumlu vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kucaklaşacağını hatırlatan Küçükoğlu, “ Erzurum halkı yıllardır devam ettirdiği büyük desteği bu defada Cumhurbaşkanımızı karşılamada gösterecektir. Her daim bu davanın bekçisi halkımızın 14 Mayısta sandıklarda iradesini yansıtacaktır. Tüm halkımızı adeta şölen niteliğinde yapmayı ümit ettiğimiz mitingimize bekliyoruz” diye konuştu.

Altınok, Tekman, Hınıs ve Köprköy'de

Seçim gezilerinde dün ilk olarak Tekman'a giden Önceki Dönem İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, burada sandık eğitim toplantısına katılıp esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Tekman gezisinin ardından Hınıs'a geçen Altınok, Mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Burada da esnaf gezilerini devam ettiren Altınok, Köprüköy İlçesi'ne giderek, Geyikli, Yolgeçti ve Akdağ Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Gezilerinde özellikle 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Altınok, “Milletin feraseti sandığa yansıyacaktır. İnanıyoruz ki halkımız diğer cenahın hangi iradeye hizmet ettiğinin farkındadır. Büyük oranlı seçim neticesi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza teveccüh katlanarak daha da büyüyor. Bunun tecellisini seçim akşamı herkes görecektir” diye konuştu.

Öncü'den mitinge davet: “Liderimizin arkasında dimdik durduğumuzu haykıralım”

Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, 1 Mayıs emek ve Dayanışma günü nedeniyle Hizmet-İş Sendikası ve Memur-Sen'i ziyaret etti. Öncü, gün boyu devam eden seçim çalışmalarını ise ilk defa oy kullanacak olan seçmenlerle buluşarak tamamladı. Öncü, genç seçmen buluşmasında vatandaşları Cuma günü Erzurum'da vatandaşları hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine davet etti. Öncü; “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Erzurum sevgisini herkes bilir. Erzurum'un Cumhurbaşkanımızın kalbinde çok ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Her fırsatta şehrimize gelen liderimiz, Cuma günü yeniden Erzurum halkı ile buluşacak. İnşallah Dadaşlar, Cuma günü Cumhurbaşkanımızı yoğun bir kalabalık ile karşılayacaklar. Parti Teşkilatlarımız yoğun bir mesai harcayarak miting gününe hazırlanıyor. Türkiye'nin her bir köşesinde yüzbinlere hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Erzurum'da tarihi bir kalabalık ile karşılaşacağını umut ediyorum. Dört taraftan yıkılmasını bekleyenlere inat, dadaşlar olarak liderimizin ardasında dimdik durduğumuzu, miting meydanlarından haykıracağız” dedi.

Öz; Daha Yapacak Çok İşimiz Var

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Tortum ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. İlçe teşkilatlarını ziyaret eden Öz, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, konuşmasında “Türkiye'yi büyütüp, kalkındırmaya, ekonomimizi, ekmeğimizi, özgürlüğü arttırmaya çalıştık. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep güçlendirdik ve daha yapacak çok işimiz var. Bunları da hep beraber yapacağız. Yeni dönemde inşallah Türkiye'yi daha da geliştireceğiz. Ekonomimizi büyüteceğiz. Ekmeğimizi büyüteceğiz. Refahı artıracağız. İşsiz kimse kalmayacak. 2023s yılı hepimiz için bir milat olacak. Türkiye'nin büyük hedeflerine varmasında kimse mani olamayacak. Halkımızın yeniden desteğini istiyoruz” diye konuştu.

Fırat'tan Horasan Çıkarması

AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat, dünkü seçim gezisinde Horasan İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ağıllı, Aktaş, Çığıllı, Yazılıtaş, Yaylacı, Haydarlı, Yeşilöz, Sekman, Yarboğaz, Alagöz, PirHasan, Saçlık, Kepenek, Pınarlı, Dikili ve Dündeğer Mahallelerinde kapı kapı vatandaşları gezen ve 14 Mayıs için destek isteyen Milletvekili Adayı Fırat, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminin önemine vurgu yaptı. Bu seçimin Hak ile Batılın seçimi olacağı hatırlatmasında bulunan Fırat, “Gittiğimiz her noktada Erzurum'da Cumhurbaşkanımıza olan yoğun teveccüh bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Türkiye Yüzyılı, ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayalleri, vizyonları ve hedefleri için çok önemlidir. Bunun tarihi de 14 Mayıs seçimleridir. Aziz milletimiz tam bağımsızlık yolunda Cumhurbaşkanımızın girdiği hiçbir mücadelede kendisini yalnız bırakmadı. 14 Mayıs'ta inanıyorum ki çok büyük bir desteği bir kez daha Cumhurbaşkanımıza verecek. Cumhurbaşkanımız, ülkemizde ki yasakları kaldırarak insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırdı. Dünü çok iyi hatırlıyoruz. Milletimize, Anadolu insanına cesaret ve öz güven kazandırdı” dedi.

Çelik'ten Merkez Turu

AK Parti Erzurum milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, Erzurum merkez ilçelerinde seçim çalışmasını devam ettirdi. İlk olarak Palandöken İlçesi'nde Müftü Solakzade ve Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi ev toplantılarına katılan Çelik, ardından Yakutiye İlçesi'nde Dadaşköy Mahallesi, Hilalkent ev ziyaretleri ile MNG AVM'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Son olarak Aziziye İlçesi'ne giden Çelik, burada çat kapı ziyaretleri yapıp seçmen taramasına katıldı. Özellikle gençlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu hatırlatan Çelik, “Gençlerimizde bu seçimi çok hayati bir seçim olarak kabul etmiş durumda. Herkes Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele verdiğini görüyor. Bu mücadeleyi en iyi yönetecek kişi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu daha iyi anlıyoruz. Biz bir esnafımıza ziyarete gittiğimiz zaman Cumhurbaşkanı'mızın selamını ilettiğimiz zaman yüzlerde inanılmaz bir gülümseme oluyor. Buda bizim çalışmalarımızda kat be kat doping etkisi yapıyor” diye konuştu.

Kocaaliler, Gençlerle Buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, dünkü gezisinde Aşkale İlçesi ve Merkez İlçelerinde ki gezileriyle devam ettirdi. İlk olarak genç istihdamın en yoğun olduğu Palandöken İlçesi'nde bulunan Assist Çağrı Merkezine giden Kocaaliler, burada gençlerle sohbet etti. Ardından Aşkale ve Aziziye İlçelerinde sandık kurulu toplantılarına iştirak eden Kocaaliler, Yakutiye İlçesi'nde esnaf gezisi yapıp özel bir televizyon kanalında programa katıldı. Kocaaliler, buralarda yaptığı konuşmalarda seçimlerin önemine değindi. Kocaaliler, “Vatandaşlarımız sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyor. 14 Mayıs'ta bir demokrasi bayramı yaşayacağız. Bu millet 14 Mayıs'ta sözde karar da gelecekte milletindir diyecek. Tekrardan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımızın hizmetleriyle yola devam edeceğini ilan edecek. Gerçekten de baktığınızda biz diyoruz ki öyle bir zamandan geçiyoruz ki bir yandan dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılar, bir yandan etrafımızda savaşlar var. Bununla birlikte güçlü bir liderimiz ve güçlü bir Türkiye idealiyle birlikte hepimiz gece gündüz çalışıyoruz” dedi.