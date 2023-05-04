AK Parti Milletvekili adayları kapı kapı dolaşıyor, vatandaştan istikrar için destek istiyor

AK Parti Erzurum teşkilatı ve Milletvekili adayları da “gidilmedik ev, konuşulmadık kalmayacak” hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Altınok: Türkiye'nin her yeri bizimdir.

Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Kongre Caddesi, 50. Yıl Caddesi ve Köse Ömer semti esnafı ile görüştü. Daha sonra Çiftlik Mahallesi'ne giderek mahalle sakinleriyle görüşen Milletvekili Altınok, AK Parti'nin masa başında belli grupların kurduğu bir siyasi yapı olmadığını, bilhassa Milletin beklentilerinin yansımasıyla kurulmuş bir parti olduğuna dikkat çekti. “AK Parti Bu zamana kadar milletimize hizmet ederek geldi. Milletin çıkarına ne varsa hep orada AK Parti oldu. 21 yıldır bu ülkenin Ağrı'sından Edirne'sine Sinop'tan Hatay'a kadar izleri olan davanın erleriyiz. Türkiye'nin her yöresinden doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsi bizim” dedi.

Öncü: Pasin Ovası'na desteğimiz sürecek

Seçim çalışmaları kapsamında Pasinler ilçesine giden Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Fatma Öncü, ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını söyleyen Öncü, ilçede bulunan bazı köylere de giderek vatandaşlarla konuştu. İlçede ki tarım potansiyeline vurgu yapan Öncü; “Pasin Ovası, Anadolu'nun en bereketli toprak alanlarından biridir. Pasinler'de çok büyük bir tarım potansiyeli var. Hükümetinizin ve Büyükşehir Belediyemizin, Pasin ovasına yönelik yaptığı çalışmalarda önemli bir alt yapıya sahip olan Pasinler, inşallah yeni dönemde çok daha verimli olarak ekonomiye katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Öz: Bu seçim ülkemiz için önemli

Horasan'a seçim çalışmaları için giden Ak Parti Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Öz daha sonra şöyle devam etti; “Bugün burada gördüğümüz sevgi karşısında duygulanmamak elde değil. Bu sevgiye layık olmak için elimizden geleni yapacağız, yapmak zorundayız. Horasan, kararını vermiş. Kadim tarihiyle her daim devletinin yanında bir dağ gibi duran Horasan, yine aynı kararlılıkla dağ gibi devletinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu göstermiştir. Bu seçim ülkemiz için çok önemli bir seçim.”

Fırat: Halka hizmet hakka hizmettir

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, dünkü seçim gezisinde Palandöken İlçesi'nde Su Deposu, Kazım Yurdalan küme evlerinde vatandaşlarla buluştu. Fırat, seçim gezi programlarında yaptığı konuşmalarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, “ Cumhurbaşkanımızın Halka Hizmeti Hakka hizmet düsturu ile bu memlekette yaptıklarını 20 yılda birçok Avrupa ülkesinde bulamazsınız. 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimlerimiz için önümüzde çok az bir zaman kaldı. ” dedi.

Çelik: Yeniden iktidara geleceğiz

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, dünkü seçim gezisinde pazar esnafıyla buluştu. Merkez İlçelerde ev toplantılarına da katılan Milletvekili Adayı Çelik, Aras Elektrik A.Ş. çalışanlarını ve ardından Palandöken İlçesi'nde site toplantısına katıldı. Cuma günü yapılacak olan miting için vatandaşlara davet çağrısını yineleyen Çelik, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde beklenenin üzerinde oy ile yeniden iktidara geleceklerini kaydetti.

Kocaaliler: İhracat ile büyümeye devam

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, dünkü seçim gezisinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerine gitti. Esnaftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek isteyen Kocaaliler'in esnafla diyalogları yüzleri gülümsetti. Milletvekili Adayı Kocaaliler, Cemaliye Camii ve Sakıp Efendi Camii çevresindeki esnafla da görüştü. Tüm şehirlerde olduğu gibi Erzurum'da da AK Parti dönemiyle ihracatta büyük ivme kazanıldığını anlatan Kocaaliler, 2021 ihracat rakamlarına göre Erzurum'da ihracatın yaklaşık 27 milyon dolara çıktığını dile getirdi.