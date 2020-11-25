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AK Parti Milletvekili Ban, NATO PA ekonomi ve güvenlik komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, NATO Parlementer Assamblesi ekonomi ve güvenlik komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

2016 yılından beri NATO PA Türk Grubu delegasyon üyesi güvenlik komisyonunda görev alan Taşkesenlioğlu Ban, üye ülkelerin oy birliği ile bu göreve getirildi.


Hafta sonu yapılan toplantıda NATO üyesi tüm ülkelerin oy birliği ile Başkan Yardımcılığına getirilen Ban, 2018 yılı Ocak ayından itibaren ekonomi ve güvenlik komisyonunda görev alıyordu. Online yapılan oylamada Fransız senatör Philippe Folliot başkan olarak seçilirken, Türk delegasyonundan da Zehra Taşkesenlioğlu Ban, başkan yardımcısı olarak seçildi. Komisyon, NATO üyelerinin ekonomi alanında ortak bir görüş oluşturma, güvelik alanında yapılan çalışmaların ekonomik boyutunu ele alacak.

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