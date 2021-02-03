Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale'de

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Aydemir, Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Aydemir'e ilçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Meclis üyeleri eşlik etti. İbrahim Aydemir bir kaç ay önce göreve başlayan Aşkale İlçe Kaymakamına hayırlı olsun dileklerini bildirirken görevinde başarılar diledi.

Aşkale Kaymakamı Karaloğlu, ziyarette ilçe hakkında kısa bir bilgi vererek ilçe adına yapılması gereken konular ve özellikle Avrupa'da 5. Türkiye'de ise tesis ve alt yapı olarak ilk sırada bulunan Kandilli Biatlon Kayak Tesislerinin yaz kış kullanılması açısından ve bunun yanı sıra Turizm ilçesi kapsamına alınması için Erzurum Milletvekili Aydemir'den destek istedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, İbrahim Aydemir'e el yapımı bir hediye takdim etti.

AK Parti İlçe teşkilatı ile bir araya geldi

Milletvekili Aydemir'in ilçe programında ilk durağı Ak Parti Aşkale İlçe Başkanlığı oldu. Milletvekili Aydemir'i Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı, A. Kerim Polat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

İlçe Başkanı Polat, ilçe genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Polat konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Gönül Seferberliği hareketi doğrultusunda biz Aşkale ilçe teşkilatımız ve Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış'ın da katkı ve destekleriyle, Meclis üyelerimizin yanı sıra yine aynı zamanda Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıklarımızın da çalışmaları neticesinde 3909 olan üye sayımızı bir ay gibi kısa süre içerisinde 4987 üye sayısına ulaştık. Ve bu seferberlik doğrultusunda hiç durmadan çalışmalarımıza devam etmeye de sonuna kadar kararlıyız. Çalışmalarımızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde partimizin yükselişi için daha da çok çalışacağımıza söz veriyor sizlere de hoş geldiniz diyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise oturumda göreve geldikleri günden itibaren Belediye olarak ilçe ve vatandaşlar için yapmış oldukları hizmetleri bir slayt eşliğinde sunum yaptı.

Yaptırmış yaptığı sunumunda, "Öncelikle yoğun programlarından bize fırsat oluşturan Milletvekilimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine yaklaşık iki yıl önce başladığımız Başkanlık sürecinde Belediyemizin imkan ve olanakları yanı sıra sizlerin ve Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla ilçemizde bir çok yenilikler yaptık, bunların en başında Katı Atık Transfer istasyonunda sona gelmiş bulunmaktayız, Pandemi dolayısı ile insanlarımızın güçlük yaşamaması ve sağlık açısında Belediye Kır Düğün Salonumuzu kısa sürede hizmete sunduk Belediyemize ait olan, Çok Amaçlı Kültür Evler, (Taziye evleri) bu konuda ilçemizde özellikle bayan cenazelerinde hepimiz güçlük çekiyorduk şimdi 1 tane Bayan bir tanede erkek hocamız var cenaze sahipleri sadece bizlere haber veriyor, başkada hiç bir şeye karışmıyor, sadece definde bulunuyor, yeme içmeleri dahil olmak üzere belediyemiz tedarik ediyor, ilçe genelinde Cami ve Cemevlerinin tamir onarım ve çevre düzenlemelerini tamamladık, ilçe genelinde 222.400 metrekare Kilit Taş yapımı gerçekleştirdik ve yaz başlar başlamazda yapmaya devam edeceğiz ve yine ilçe genelinde İlköğretim 8.sınıf öğrencileri için sınavlara hazırlanmaları için Test kitapları ve materyaller dağıttık, tamamı belediyemiz bütçesinden olmak üzere ilçe merkezimizde sıcak asfalt çalışmasını tamamladık, Grup Köy Yolları Asfalt ve sati asfalt çalışmalarını yaptık, Büyükşehir Belediyemizin büyük katkılarıyla Su Arıtma tesisimiz hizmete açıldı, 10 tane köyümüze umumi WC ler yaptık, bunların yanı sıra bir çok çalışmaya da imzamızı attık. Söz verdiğimiz gibi daha yaşanılabilir bir Aşkale için taşın altına gövdemizi koyduk" diye konuştu.

Milletvekili İbrahim Aydemir ise konuşmasında "Huzurun rahatı yok, huzurunuz olmadıktan sonra elinizdekinin hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Mühim olan zeminde huzurun olmasıdır. İlçe Başkanımı ve Belediye Başkanımı dinlemedim. Gördüm ki Aşkale zemininde Huzur fazlası ile var çok şükür. İlçe için yapılan hizmetler ve bunun yanı sıra kurulan birlik ve beraberlik beni fazlası ile memnun etti. Ben Aşkale doğumlu değilim ama ilçeyle iç içe olduğumdan yakınen bir çok konuyla gerek ilgilenmem ve gerekse haberdar olduğumdan en az sizler kadar Aşkale'liyim. Yaşam itibari ile Aşkale Türkiye'nin mozaiğini anlatmaktadır, bir çok kültürün bir arada gönül rahatlığı ile yaşandığı örnek bir ilçemizdir. Bu güzel ilçemiz ve insanlarımızın daha refah yaşaması için onlar isteyecek bizlerde yapacağız inşallah." Dedi.

Programın son bölümünde Ak Parti İl Başkanlığı yönetiminde bulunan ve görev değişikliği alan Turgut Mollaoğlu'na İlçe Başkanı A. Kerim Polat bir plaket takdim etti. Milletvekili Aydemir daha sonra vatandaşların soru ve sorunları dinlenerek çözümleri noktasında ilgili yerler ile iletişime geçildi. İlçe genelinde esnafı ziyaret etti.

Kandilli kayak tesisleri gezildi

Bir dizi ziyaret için Aşkale'ye gelen Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gülşahin, ve Meclis üyeleri ile birlikte Aşkale'de üretim yapan TURK MAG Krom ve Manyezit fabrikası ile ABS Alçı Fabrikalarına giderek yerinde incelemeler yaptı.

TURK MAG Fabrika müdürü Hüseyin Genç Aydın tarafından karşılanan heyete fabrika ile alakalı bilgiler veren fabrika müdürü Genç, üretim yapılan madenleri fabrika içerisinde aşama aşama anlattı. TURK MAG fabrika sonrası, ABS Alçı fabrikasına geçildi. Burada Fabrika Müdürü Sedat Akay tarafından karşılandı. Akay fabrika ve üretim hakkında bilgileri aktarması sonrası birlikte fabrika gezildi.

Fabrika ziyaretleri sonrasında heyet Kandilli Kayaklı koşu ve Biathlon tesislerine geçti. Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır ve Tesisler Müdürü İbrahim Yıldırım tarafından karşılanan heyete tesisler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Aydemir yarın yapılacak ve ilk kez Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası için tesislerde bulunan Kayakçılar ile bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Aydemir Biathlon'da atış gerçekleştirdi

Son durak Aşkale Belediyesi

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Aşkale'de en son olarak Aşkale Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gün içerisinde yoğun bir tempo içerisinde bir çok yeri ziyaret ederek bilgiler alan İbrahim Aydemir gün sonunda Aşkale Belediyesini ziyaret etti. Aydemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış misafirlerini ağırlayarak yorgunluk kahvesi ikram etti.

Samimi bir havada geçen ziyarette Belediye Başkanı İbrahim Aydemir ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlun'a plaket takdim etti.