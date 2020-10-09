İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Oltu Teşkilatından, Başkan Sekmen'e ziyaret

AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve ilçe teşkilatı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve ilçe teşkilatı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.


Oltu'da gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar hakkında yapılan görüşmede, İlçe Bakanı Gülcü, Başkan Sekmen'e çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Oltu'dan gelen teşkilat mensuplarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, Oltu'ya yatırımların devam edeceğini söyledi.


Başkan Sekmen, “Oltu şehrimizin en büyük ilçesi. Hem bulunduğu konumu hem tarihi yapısı ile ülkemiz içinde son derece önemli bir yer. Kısa süre önce ailemize katılan İlçe Belediye Başkanımız ile de çok güzel projelerimiz var. Hep birlikte el ele vererek AK Belediyeciliği Oltu ilçemizde daha çok hissettireceğiz. Birlikte hem ilçenin ekonomisini, hem de belediyecilik faaliyetlerinde çok daha güzel neler yapabilirsek onları yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.