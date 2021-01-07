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AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı yeni yıla hızlı başladı

AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı yeni yıla hızlı başladı.


AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, sahada ilçe sakinleri ile bir araya gelerek, 2020 yılında yaşananları ve 2021 yılından beklentilerini dinliyor.


Yeni yıla hızlı başlayan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, ilçenin her gün farklı bir semtinde vatandaşla buluşuyor. Esnafla görüşen, muhtarlarla bir araya gelen Haktan Ömeroğlu, vatandaşların taleplerini dinliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, ilçe sakinleriyle sürekli istişare halinde olduklarını belirten Ömeroğlu, “Bizim siyaset anlayışımızda geceli gündüzlü çalışmak var, bize verilen görevin emanet olduğunun farkında olarak hizmet etmeye gayret gösteriyoruz, siyaset yaparken hem Hakkın rızasını gözetiyoruz, hem halkın rızasını gözetiyoruz. Liderimizi örnek alarak sürekli hemşerilerimizle hasbihal olmaya çalışıyoruz. Anlattıkları dertlerini sıkıntılarını, çözmeye gayret ediyoruz. Biz parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli vatandaşlarımızla bir aradayız.” dedi.

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