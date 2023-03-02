İhlas Haber Ajansı

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AK Partide devir teslim töreni

AK Parti il başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.


Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Mehmet Emin Öz, il başkanlığına atanan İbrahim Küçükoğlu'na görevini devretti.


Parti il binasında düzenlenen törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, partide geçmiş yıllarda görev almış il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.


Törende konuşan İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, tebrik için kimsenin çiçek göndermemesini isteyerek, desteklerin AFAD ve Kızılay'a bağışta bulunarak yapılmasından memnuniyet duyacağını ifade etti.

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