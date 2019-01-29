AK Parti'de gönül belediyeciliği istişaresi

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe yönetim kurulları ve belediye başkan ve adaylarının katıldığı meşverette AK Belediyecilik vizyonu ele alındı.

AYDEMİR AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İl Başkanlığımızda, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Adaylarımız ve İlçe Başkanlarımızla verimli bir sohbet yaptık. “Gönül Belediyeciliğine” denk düşecek gönüllere girme yaklaşımı vazgeçilmezimiz kaydıyla ortak kanaatimiz oldu. ‘ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR'DEN PALANDÖKEN BULUŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir seçim çalışmaları kapsamında Taşmağazaları, Palandöken Caddesi, Narmanlı mahallesi esnafıyla bir araya geldi. AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatıyla toplanan Milletvekili aydemir, Başkan Haktan Ömeroğlu ve ilçe teşkilatıyla seçim gündemini ele aldı.

ÖMEROĞLU VE SUNAR'LA SEÇİM GÜNDEMİ MESAİSİ

Palandöken ilçe Belediye Başkan adayı Muhammed Sunar'ın da yer aldığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Seçim sath-ı mailinde AK Parti Palandöken İlçe Başkanımız Sayın Haktan Ömeroglu , Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Sunar, yönetici kardeşlerimiz ve mahalle başkanlarımızla bir araya gelip çalışma metotlarımızın müşaveresini yaptık. ‘ dedi.

AYDEMİR PALANDÖKEN ESNAFININ KONUĞU OLDU

Milletvekili Aydemir ve çalışma arkadaşları ziyaret sonrasında Palandöken mihverli esnaf ziyaretinde bulundu. Palandöken Caddesi esnafının beklenti ve tespitlerini dinleyen Aydemir, ‘Her sahada toplumsal duyarlılığın bireysel hesaplara göre çok daha yüksek olmasından büyük haz duyduk. Dadaşlar için ‘ben' yok ‘biz' var. Erzurumluluğun farkı bu olsa gerek' yorumunu yaptı.

NARMANLI ESNAFININ BEKLENTİSİ

Narmanlı Mahallesi esnaf buluşmasında, seçimlerin önemi ele alındı, esnaf ve vatandaşlar öngörü ve taleplerini aktardı. Esnafın ortak şekilde, gençlerin dünü iyi bilmesi ve bugünün nimetini anlaması noktasında talepleri olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘20 yıl öncesini bıkıp usanmadan gençlerimize anlatacağız. Narmanlı semtinde bir araya geldiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızla bu durumu konuştuk. 50 yaşı aşmış olanların bizden hususen talepleri, ‘Aman gençleri somut örnekler üzerinden uyarın!' şeklindeydi. ‘ dedi.

TAŞMAĞAZALAR ESNAFI SEKMEN'E MÜTEŞEKKİR

Milletvekili Aydemir ve ekibinin son çalışma adresi Taşmağazaları oldu. Taşmağazalarda esnaf ve vatandaşla, mahalli çalışmalara ilişkin sohbet edip, kanaat ve tekliflerini dinleyen Milletvekili Aydemir, ‘Kentsel dönüşüme dönük ‘Biran önce biterse ticaret canlanır' ortak kanaatini paylaştık. Esnafımız Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Sekmen'in son beş yılda Erzurum'a taşıdığı metropol ambiyansından memnun. AK Belediyeciliğin maziyle hali, tarihle bugünü buluşturan yatırımlarına müteşekkir.' kaydını düştü.