AK Parti'de mazbata sevinci

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Erzurum'dan dört milletvekili çıkarmayı başaran AK Parti'de bugün mazbata sevinci yaşandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de Erzurum'u temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat yapılan törenle mazbatalarını aldı. Erzurum Adliyesinde yapılan programa partililer ve milletvekillerinin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Mazbata töreninde konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, hep birlikte Erzurum'a ve ülkeye hizmet edeceklerini belirterek, “Erzurum'da aldığımız başarılı sonuçlara Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda da devam edeceğiz ve inşallah mutluluğumuzu taçlandıracağız. Türkiye'de eser siyaseti hız kesmeden devam edecek. Meclisteki güçlü Cumhur İttifakı'nı 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimle daha da güçlü hale getireceğiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçeceğiz. Hiçbir rehavete kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve davamızın destekçilerini kutluyorum. Bize her daim destek veren Erzurum halkıyla gurur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Erzurum milletvekilleri de mazbata töreninde sevinçlerini dile getirirken, Erzurum'u TBMM'de temsil etmenin kendilerine gurur verdiğini belirterek, “28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda Erzurum'da alacağımız yüksek oy oranı ile liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Yarış yeniden başladı ve bir kez daha ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Erzurum'un ve Erzurum halkının verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onlara hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Erzurum Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan mazbata programında İl Seçim Müdürü Recai Varol, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.